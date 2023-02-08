В России актуализируют перечень военно-учётных специальностей

22:50, 08 февраля 2023, ПАИ

Перечень военно-учётных специальностей в РФ необходимо актуализировать и дополнить новыми направлениями. С таким предложением выступил заместитель руководителя парламентской рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО), вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв, сообщил ТАСС.

«Представляется, что дополнение существующего перечня военно-учётных специальностей новыми востребованными высокотехнологичными направлениями для отдельных категорий специалистов было бы правильным. С понятной и простой процедурой получения или замены текущей специальности через профессиональную аттестацию или экзамен на профессиональную пригодность», — сказал Журавлёв в ходе выездного заседания рабочей группы по вопросам СВО в Курске.

Он отметил, что такое решение позволит эффективно использовать профессиональные навыки граждан для решения стоящих перед государством задач.

«Конечно, здесь нужна чёткая разъяснительная работа», — добавил сенатор.