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Общество

Число попыток незаконно вывезти из России наличные увеличилось на 24%

Число попыток физических лиц незаконно вывезти наличные денежные средства по итогам 2022 года выросло на 24% по сравнению с 2021 годом, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Об этом пишет ТАСС.

«ФТС России фиксирует рост попыток незаконного вывоза и ввоза физическими лицами наличных денежных средств в 2022 году. Всего таможенниками пресечено 11,67 тыс. попыток незаконного перемещения через границу российских рублей и иностранной валюты, что на 24% выше показателей предыдущего года. При этом попытки незаконного вывоза денег предпринимались в 4 раза чаще, чем ввоза», - отмечается в сообщении.

Всего граждане пытались незаконно вывезти 2,1 млрд в рублевом эквиваленте, это на 30% меньше, чем в 2021 году. Чаще всего пытались вывезти российские рубли (более чем в 45% случаев), а также доллары и евро. В основном граждане везли наличные в Турцию, Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан.

По фактам незаконных попыток перемещения наличной валюты и таможенные органы возбудили 103 уголовных дела за контрабанду наличных и 11,567 тыс. административных дел за недекларирование либо недостоверное декларирование наличных. 

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