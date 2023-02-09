В Великих Луках наградили победителей военно-патриотической игры «Юнармия-2023»

00:50, 09 февраля 2023, ПАИ

27 января в Великих Луках прошла военно-патриотическая игра «Юнармия-2023». За главный приз — кубок генерала армии Юрия Якубова — боролись команды из разных образовательных учреждений города и района. Победителей игры наградили сегодня в «Кванториуме», сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

С приветственной речью к присутствующим обратились депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кислицин и начальник штаба местного отделения «Юнармии» Артём Баринов.

Участников игры награждали в разных номинациях как в личных, так и в командных видах. В общем зачёте младшей возрастной группы третье место заняла команда лицея № 10, второе место досталось Переслегинской гимназии, первое — ещё одной команде лицея № 10.

В старшей возрастной группе победу одержали учащиеся кадетской школы. Второе место заняла команда школы № 12, третье — школы № 2. В этом году команды получили сразу два кубка — традиционно переходящий и памятный, который останется у победителей.

Начальник штаба местного отделения «Юнармии» Артём Баринов также отметил медалями за большой личный вклад в укрепление обороноспособности страны и проводимую военно-патриотическую работу следующих юнармейцев: Юлию Бакилеву, Родиона Фадеева и Никиту Слесарева.

Своими впечатлениями от игры поделился с нами ученик кадетской школы Егор Тишенков: «Эта игра для меня уже не первая, я в ней участвую во второй раз. Подготовка к соревнованиям была несложной, потому что мы готовимся к подобному все 11 лет кадетской школы. Из трёх этапов игры мне больше всего понравилось разбирать автомат и стрелять из него. Соперники были сильными, особенно сложно было бороться с лицеем № 10, потому что мы постоянно конкурируем, но тем не менее в этом году мы оказались сильнее. Участие в подобных играх мне очень нравится, думаю, что я продолжу заниматься этим и после окончания школы, в институте».

Напомним, что военно-патриотическая игра «Юнармия-2023» прошла в Великих Луках уже в пятый раз. В этом году в мероприятии приняло участие рекордное количество команд — 35.