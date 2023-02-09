Порхович отправился в колонию за вождение в нетрезвом виде

11:31, 09 февраля 2023, ПАИ

Житель Порховского района осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В ходе расследования установлено, что в октябре 2022 года подсудимый, находясь в нетрезвом виде, двигался на собственном автомобиле по дороге Порхов – Тосныборки – Хилово. Его остановили сотрудники ГИБДД. В ходе проверки выяснилось, что водитель уже имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление, совершенное в 2020 году.

С учетом позиции государственного обвинителя Порховский районный суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы. Ближайшие четыре месяца он проведет в колонии общего режима. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.