Псковичей приглашают в «Гипермаркет новостроек» 18 февраля

10:45, 09 февраля 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на мероприятие - «Гипермаркет новостроек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Гостей ждут:

- скидки на квартиры до 300 тысяч рублей по предложениям застройщиков,

- предложения по недвижимости - более 1500 квартир,

- презентация новостроек Пскова,

- подбор недвижимости от ведущих застройщиков,

- консультации и спецпредложения от банков-партнеров,

Мероприятие состоится 18 февраля. Всех участников мероприятия ждет подарок от аквапарка «Акваполис». «Не упустите возможность приобрести квартиру по выгодной цене!» - отметили организаторы.

Записаться на мероприятие необходимо заранее по телефону 702-242. Участие бесплатное.