Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают в «Гипермаркет новостроек» 18 февраля

Псковичей приглашают на мероприятие - «Гипермаркет новостроек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия. 

Фото организаторов мероприятия «Гипермаркет новостроек»

Гостей ждут:

- скидки на квартиры до 300 тысяч рублей по предложениям застройщиков,

- предложения по недвижимости -  более 1500 квартир,

- презентация новостроек Пскова,

- подбор недвижимости от ведущих застройщиков,

- консультации и спецпредложения от банков-партнеров,

Мероприятие состоится 18 февраля. Всех участников мероприятия ждет подарок от аквапарка «Акваполис». «Не упустите возможность приобрести квартиру по выгодной цене!» - отметили организаторы.

Записаться на мероприятие необходимо заранее по телефону 702-242. Участие бесплатное.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 февраля 2023

Со 100-летием гражданской авиации поздравил псковичей Александр Котов
09 февраля 2023

Псковичей приглашают в «Гипермаркет новостроек» 18 февраля
09 февраля 2023

Прокуратура Пскова добилась компенсации за травму ребенка на детской площадке
09 февраля 2023

Госдума предлагает вернуть черчение в школьную программу
09 февраля 2023

Эксперт объяснил, почему продолжается пандемия коронавируса в России
09 февраля 2023

Оттепель ожидается в Псковской области
09 февраля 2023

В Великих Луках наградили победителей военно-патриотической игры «Юнармия-2023»
08 февраля 2023

В деревне Ореховно состоялось освящение куполов и крестов храма Святой Троицы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...