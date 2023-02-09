Псковичей приглашают в «Гипермаркет новостроек» 18 февраля
Псковичей приглашают на мероприятие - «Гипермаркет новостроек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.
Гостей ждут:
- скидки на квартиры до 300 тысяч рублей по предложениям застройщиков,
- предложения по недвижимости - более 1500 квартир,
- презентация новостроек Пскова,
- подбор недвижимости от ведущих застройщиков,
- консультации и спецпредложения от банков-партнеров,
Мероприятие состоится 18 февраля. Всех участников мероприятия ждет подарок от аквапарка «Акваполис». «Не упустите возможность приобрести квартиру по выгодной цене!» - отметили организаторы.
Записаться на мероприятие необходимо заранее по телефону 702-242. Участие бесплатное.
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