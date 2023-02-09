Прокуратура Пскова добилась компенсации за травму ребенка на детской площадке
Моральный вред возместит управление городского хозяйства Пскова за травму ребенка на детской площадке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Прокуратура города Пскова провела проверку по факту получения травмы 9-летним ребенком на муниципальной детской площадке. Из-за ненадлежащего содержания собственником имущества на детской площадке образовался дефект, который послужил причиной получения травмы несовершеннолетним в апреле 2022 года, отметили в надзорном ведомстве.
В результате травмы ребенку был поставлен диагноз - ушибленная рана височной части головы. При этом он испытал сильный стресс, страх за свое здоровье, наблюдался у врача-невролога.
В связи с изложенным прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда с казны города Пскова в лице управления городского хозяйства администрации Пскова.
Требования прокурора удовлетворены. В пользу ребенка взыскали сумму в размере 50 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.