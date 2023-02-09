Дарить мужчинам цветы считают уместным более трети псковичей

11:26, 09 февраля 2023, ПАИ

35% псковичей считают уместным дарить мужчинам цветы. Еще 33% уверены, что такой подарок не подходит для представителей сильного пола. В преддверии Дня влюбленных и 23 Февраля сервис SuperJob провел исследование, в котором приняли участие представителей экономически активного населения города.

В том, что мужчинам можно дарить цветы, чаще убеждены женщины, тогда как представители сильного пола в основном протестуют. Наиболее подходящими поводами для вручения мужского букета считаются юбилей, получение награды и победа в соревнованиях, а самыми уместными цветами — розы, гвоздики и каллы. Сторонников точки зрения, что мужские букеты имеют место быть, в два раза больше среди женщин (47% против 25% среди мужчин). Сами же мужчины чаще настаивают на неуместности такого подарка (40% против 23%).

Наиболее подходящим праздником для вручения букета 40% псковичей считают юбилей или день рождения. На втором месте — вручение награды, на третьем — победа в соревнованиях: в том, что в таких ситуациях букет абсолютно приемлем, уверены 35% и 31% опрошенных соответственно. Каждый четвертый (24%) думает, что цветы стоит вручить мужчине по случаю его ухода на пенсию, каждый пятый (20%) — в день профессионального праздника. День защитника Отечества считают подходящим поводом 14%, повышение в должности — 13%, день свадьбы — 9%. Реже всего упоминались День святого Валентина и день знакомства (3% и 2% соответственно). По мнению 38% респондентов, цветы мужчине можно подарить на любой праздник или дату.

При этом вручение награды, выход на пенсию и профессиональный праздник чаще считают подходящим поводом мужчины, а повышение в должности и любое торжество — женщины.

По мнению псковичей, самые «мужские» цветы — это розы и гвоздики: их назвали по 15% опрошенных. Каждый девятый подарил бы каллы (11%), по 6% выбрали бы хризантемы и гладиолусы. Однако самая распространенная позиция — цветы в букете для мужчины могут быть любыми: так считают 53% псковичей.