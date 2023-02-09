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Общество

Еще 380 млн рублей направят на капремонт коммунальных сетей в Острове-3

Все цели и задачи, поставленные на 2022 год, выполнены, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Так, в Порхове завершилось строительство станции водоподготовки, в Пскове — по поручению президента РФ Владимира Путина началось строительство станции умягчения воды, которое завершится в этом году. Также удалось заменить часть теплосетей, рассказал гость студии.

Вместе с этим начался капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации в бывшем военном городке Остров-3. «В прошлом году на это было выделено 55 миллионов рублей, а в этом и следующем направят 380 миллионов рублей», - уточнил Сергей Грахов.

Кроме того, ведется строительство очистных сооружений в Гдове, а в Великих Луках завершается реконструкция 15-й котельной с переводом на природный газ. Также в Куньинском районе проектируют и скоро начнут строительство пяти газовых котельных с параллельной заменой теплотрасс, перечислил руководитель профильного комитета.

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