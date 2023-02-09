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Общество

Студенты ПсковГУ отличились на всероссийском конкурсе по фармакологии

Студенты Псковского государственного университета заняли третье место во всероссийском конкурсе для старшекурсников медицинских и фармацевтических вузов «Клиническая фармакология как междисциплинарная дисциплина». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие прошло в Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого в рамках XXX научно-практической конференции и II Международного научно-педагогического форума «Интеграция медицинского и фармацевтического образования, науки и практики».

Участников ждали тестовые междисциплинарные задания, мульти-кейсы в виде ситуационных клинических задач, вопросы по микробиологии, патологической физиологии, фармакологии, терапии, хирургии и другим дисциплинам. 

Медицинский факультет ПсковГУ представили студенты 5 курса. Две команды - «Витаминка» в составе Виктории Громовой, Виктории Николаевой, Полины Кирсановой, Беллиля Надера и «Горячие сердца» в составе Елены Межевковой, Анны Адер, Андрея Птицына, Даумантаса Григаса - разделили третье место.

В конкурсе также приняли участие студенты Красноярского государственного медицинского университета, Башкирского государственного медицинского университета, Южно-Уральского государственного медицинского университета и Пятигорского медико-фармацевтического института. 

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