«Работа – сплошная головоломка»: псковские випы рассказали о любимых ребусах

12:58, 09 февраля 2023, ПАИ

Головоломки, ребусы, шарады, пазлы и сканворды – спикеры медиацентра Псковского агентства информации поделились тем, как отвлекаются от повседневных дел.

Прокурор Псковской области Иван Грибов:

– В дороге я всегда люблю кроссворды поразгадывать. В детстве пытался кубиком Рубика заниматься и треугольником, но не скажу, что я добился каких-то больших результатов. Пытался, но как-то средненько: пару сторон составлю, но не больше. А теперь телефоны выдают много различных головоломных игр, можно всякие вопросы там разгадывать. Потому что трудно ехать куда-то, например, и ничего не делать. Всегда есть потребность, чтоб голова была чем-то занята, иначе скучно.

Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская:

– Больше всего в детстве любила ребусы и составлять слова из одного длинного слова. Сейчас некогда. У меня, в принципе, вся деятельность – одна сплошная головоломка.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая:

– Люблю головоломки. Я вообще в школе очень любила математику и геометрию и пока не решу задачу – не засну. Поэтому мне нравятся головоломки, и я получаю внутреннее удовольствие, если я их разгадываю. Люблю разные, даже вплоть до того, что бывают такие рисунки «Найди трех птичек» или еще что-то, чтоб тренировать зрение, кроссворды, всякие подобные словесные головоломки, математические.

Руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко:

– Хорошо отношусь к кроссвордам. Во-первых, ребенок еще не совсем вырос, поэтому с ним какие-то вещи происходят постоянно. Во-вторых, мой племянник семилетний в школу пошел, в первый класс, очень любит разные головоломки. Поэтому, когда в Брянск приезжаю, конечно, с ним занимаюсь и играю. В поезде и в самолете, конечно же, сканворды. Такой уже стереотип, наверно, дороги, что журнальчик или газетку нужно взять с собой. А так вообще мозг стимулирую, рисую по номерам картины – очень отвлекает от насущных проблем, нервы немножко в порядок приводит.

А в детстве очень любила кубик Рубика. У нас их было несколько, причем каждый раз все сложнее и сложнее, и сын в свое время, когда им очень увлекался, свой личный рекорд поставил – собирал его за полторы минуты. Я в детстве тоже собирала. Сейчас не знаю, уже давно не брала его в руки, а вот сын – говорю, чем у них меньше возраст, тем у них как-то все быстрее получается, я тоже удивляюсь. На племянника своего смотрю – там «Лего», допустим, 16+, ему семь, раз – за два часа у него уже всё построено.

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова:

– Эти вещи затягивают. Мы с дочкой всегда любим посидеть и пособирать пазлы. А так как я всегда любила математику, то все кропотливое, что надо проработать, подумать, а тем более когда что-то с математическим уклоном, это всегда очень интересно. Другой момент, что на это катастрофически не хватает времени и головоломка, можно сказать, у нас каждый день на работе.

А в детстве была «змейка». Даже сейчас помню, как эти формочки складывались. Это было в моих руках, но нет какой-то определенной запоминающейся истории, чтобы меня с этим связывала. Но даже сейчас я из этой «змейки» смогла бы собрать шарик, до сих пор помню, как это делалось.

Руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва:

– С учетом того, что у меня двое детей, мы пазлы постоянно собираем. Сейчас бисерные сборы идут… не бисерные – «алмазка». И, естественно, головоломки, ребусы дети любят, и мы в свободное время любим заниматься таким времяпрепровождением – чтением книг и сбором либо пазлов, либо ребусов. Кубик Рубика у нас всегда дома есть. Когда мы едем куда-то, в машине всегда с собой есть кубик Рубика. Сейчас есть и усложненные его варианты, поэтому у нас их несколько.