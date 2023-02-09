Гражданин Украины украл у псковича кроссовки

11:49, 09 февраля 2023, ПАИ

41-летний гражданин Украины в бассейне «Олимп» украл кроссовки у псковича, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

После плавания злоумышленник увидел у одного из шкафчиков кроссовки «Адидас», которые ему понравились, и решил их украсть. Похититель надел чужую обувь, а свои кроссовки положил в рюкзак и ушёл. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

В ходе дознания похищенное имущество изъято. Вору грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.