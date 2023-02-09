Студенты ПсковГУ познакомились с работой МИД

12:35, 09 февраля 2023, ПАИ

Студенты института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ встретились с главой представительства МИД России в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие было приурочено ко Дню дипломатического работника и посвящено вопросам отечественной дипломатии и актуальным вызовам в XXI веке. Участниками стали студенты второго и третьего курса направления «Лингвистика» и «Педагогическое образование» по профилю «Иностранные языки», а также второкурсники исторического факультета.

Лекцию для студентов провел глава представительства МИД России в Псковской области, выпускник факультета иностранных языков ПГПИ имени С. М. Кирова Сергей Ефименко.

Слушателям рассказали о работе представительства, истории его появления на территории Пскова и о возможности работы в департаменте для выпускников ПсковГУ.

Кроме того, Сергей Ефименко подробно разобрал актуальные международные проблемы, которые стоят перед отечественной дипломатией.