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Общество

Студенты ПсковГУ познакомились с работой МИД

Студенты института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ встретились с главой представительства МИД России в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Мероприятие было приурочено ко Дню дипломатического работника и посвящено вопросам отечественной дипломатии и актуальным вызовам в XXI веке. Участниками стали студенты второго и третьего курса направления «Лингвистика» и «Педагогическое образование» по профилю «Иностранные языки», а также второкурсники исторического факультета. 

Лекцию для студентов провел глава представительства МИД России в Псковской области, выпускник факультета иностранных языков ПГПИ имени С. М. Кирова Сергей Ефименко. 

Слушателям рассказали о работе представительства, истории его появления на территории Пскова и о возможности работы в департаменте для выпускников ПсковГУ.

Кроме того, Сергей Ефименко подробно разобрал актуальные международные проблемы, которые стоят перед отечественной дипломатией. 

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