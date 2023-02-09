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Общество

Коммунальщики устраняют последствия снегопада в Великих Луках

Фото: Телеграм-канал Николая Козловского

Коммунальные службы Великих Лук очищают от снега детские площадки, сообщил глава города Николай Козловский в своём телеграм-канале.

«После снегопадов коммунальные службы стараются оперативно убрать снег, чтобы обеспечить комфортные условия для игр и проведения досуга», - сказал он.

Так, в четверг, 9 февраля, бригада МП «Зеленхоз» выполняла работы в детском игровом городке, расположенном на улице Дружбы, напротив здания управления образования.

«Даже зимой юные великолучане с удовольствием посещают детские игровые площадки, которые в рамках федеральной программы появились в различных районах города», - отметил Николай Козловский.

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