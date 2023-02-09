Коммунальщики устраняют последствия снегопада в Великих Луках
Коммунальные службы Великих Лук очищают от снега детские площадки, сообщил глава города Николай Козловский в своём телеграм-канале.
«После снегопадов коммунальные службы стараются оперативно убрать снег, чтобы обеспечить комфортные условия для игр и проведения досуга», - сказал он.
Так, в четверг, 9 февраля, бригада МП «Зеленхоз» выполняла работы в детском игровом городке, расположенном на улице Дружбы, напротив здания управления образования.
«Даже зимой юные великолучане с удовольствием посещают детские игровые площадки, которые в рамках федеральной программы появились в различных районах города», - отметил Николай Козловский.
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