Коммунальщики устраняют последствия снегопада в Великих Луках

12:39, 09 февраля 2023, ПАИ

Коммунальные службы Великих Лук очищают от снега детские площадки, сообщил глава города Николай Козловский в своём телеграм-канале.

«После снегопадов коммунальные службы стараются оперативно убрать снег, чтобы обеспечить комфортные условия для игр и проведения досуга», - сказал он.

Так, в четверг, 9 февраля, бригада МП «Зеленхоз» выполняла работы в детском игровом городке, расположенном на улице Дружбы, напротив здания управления образования.

«Даже зимой юные великолучане с удовольствием посещают детские игровые площадки, которые в рамках федеральной программы появились в различных районах города», - отметил Николай Козловский.