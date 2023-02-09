Печорская школа искусств преобразится благодаря нацпроекту

12:19, 09 февраля 2023, ПАИ

В Печорах капитально отремонтируют Детскую школу искусств. Обновление учреждения культуры пройдет в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На ремонт выделено 58 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект двухлетний. За этот период планируется капитально отремонтировать кровлю, фасад и внутренние помещения. Классы изобразительного искусства, музыки и хореографии, а также актовый зал и учебные кабинеты приобретут эстетичный вид и станут более эргономичными.

«Наша задача — создать максимально комфортные условия для разностороннего развития творческого потенциала детей», — прокомментировала председатель Комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Директор Печорской школы искусств Оксана Рудакова отметила, что за все время существования учреждения в нем до этого ни разу не проводился капитальный ремонт. По ее словам, модернизация позволит привлечь в стены школы новые молодые таланты.

Добавим, в настоящее время в школе искусств по разным направлениям проходят обучение почти 300 ребят. В период ремонтных работ занятия будут проводиться на базе Печорской средней образовательной школы № 3.

Печорская детская школа искусств — одна из старейших в Псковской области. В 2022 году учреждение отметило 75-летний юбилей.