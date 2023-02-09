Росгврадейцы задержали похитителя продуктов в Острове

14:19, 09 февраля 2023, ПАИ

59-летний мужчина похитил продукты из магазина на проспекте Первомая в городе Острове 8 февраля. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина поступил сигнал тревоги. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого в краже.

По факту хищения проводится проверка.