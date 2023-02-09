Российские туристы нашли замену горнолыжным курортам Сочи

15:14, 09 февраля 2023, ПАИ

Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%, сообщает пресс-служба компании «Мегафон».

Россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления – Мурманскую область, Камчатку и Южно-Сахалинск. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав трафик в период новогодних каникул. В Псковской области самым популярным среди клиентов компании является горнолыжный склон «Мальская долина».

Сокращение авиасообщения с европейскими странами, традиционными для горнолыжного отдыха, заставило туристов обратить внимание на новые направления. В период новогодних праздников турпоток на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии был почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.

При этом инфраструктура российских курортов активно развивается вместе с ростом спроса на активный отдых. Лыжники и сноубордисты продолжают посещать давно полюбившиеся им горнолыжные склоны - турпоток горнолыжного кластера Сочи изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа, напротив, демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания – объем интернет-трафика на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» – в 2 раза.

Вместе с тем заметный прирост в этом году показали менее известные курорты в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, в период новогодних каникул сюда приехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранее. Существенную динамику продемонстрировали также курорты Камчатского края «Альпина» и «Красная сопка» - они выросли на 47% - и горнолыжный курорт «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, принявший на 37% больше гостей, чем в начале 2022 года.

В Псковской области по снежным трассам «Мальской долины» прокатилось более 10 тысяч абонентов МегаФона. Активнее всего на псковский склон ехали гости из Санкт-Петербурга – 30% от общего числа визитерского трафика.

Статистика показывает, что лыжники и сноубордисты на склонах Псковской области прокачали более 1 тысячи ГБ мобильного интернета. Такого количества трафика хватит, чтобы одному абоненту ежедневно на протяжении месяца смотреть в HD-качестве культовую мелодраму «Завтрак с видом на Эльбрус».

В целом по стране мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил от 25 до 44 лет.

Аналитики отмечают, что более 90% абонентов во время активного отдыха пользуются мобильным интернетом. Любители зимних видов спорта общаются в соцсетях и мессенджерах, делятся контентом и смотрят видео – именно на эти активности приходится более 60% от общего мобильного трафика. Самые популярные сервисы у абонентов – YouTube, ТикТок и Telegram, вместе они занимают почти треть интернет-трафика.

Устойчивая связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности как туристам, так и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций. МегаФон уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, в частности анализируя динамику нагрузки на сеть. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах – «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш». Также самая высокая базовая станция была установлена на Эльбрусе. Теперь мобильная связь появилась даже на самых отдаленных горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения.

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