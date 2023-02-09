Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Российские туристы нашли замену горнолыжным курортам Сочи

Фото здесь и далее: «Мегафон»

Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%, сообщает пресс-служба компании «Мегафон».

Россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления – Мурманскую область, Камчатку и Южно-Сахалинск. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав трафик в период новогодних каникул. В Псковской области самым популярным среди клиентов компании является горнолыжный склон «Мальская долина».

Сокращение авиасообщения с европейскими странами, традиционными для горнолыжного отдыха, заставило туристов обратить внимание на новые направления. В период новогодних праздников турпоток на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии был почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.

При этом инфраструктура российских курортов активно развивается вместе с ростом спроса на активный отдых. Лыжники и сноубордисты продолжают посещать давно полюбившиеся им горнолыжные склоны - турпоток горнолыжного кластера Сочи изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа, напротив, демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания – объем интернет-трафика на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» – в 2 раза.

Вместе с тем заметный прирост в этом году показали менее известные курорты в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, в период новогодних каникул сюда приехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранее. Существенную динамику продемонстрировали также курорты Камчатского края «Альпина» и «Красная сопка» - они выросли на 47% - и горнолыжный курорт «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, принявший на 37% больше гостей, чем в начале 2022 года.

В Псковской области по снежным трассам «Мальской долины» прокатилось более 10 тысяч абонентов МегаФона. Активнее всего на псковский склон ехали гости из Санкт-Петербурга – 30% от общего числа визитерского трафика.

Статистика показывает, что лыжники и сноубордисты на склонах Псковской области прокачали более 1 тысячи ГБ мобильного интернета. Такого количества трафика хватит, чтобы одному абоненту ежедневно на протяжении месяца смотреть в HD-качестве культовую мелодраму «Завтрак с видом на Эльбрус».

В целом по стране мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил от 25 до 44 лет.

Аналитики отмечают, что более 90% абонентов во время активного отдыха пользуются мобильным интернетом. Любители зимних видов спорта общаются в соцсетях и мессенджерах, делятся контентом и смотрят видео – именно на эти активности приходится более 60% от общего мобильного трафика. Самые популярные сервисы у абонентов – YouTube, ТикТок и Telegram, вместе они занимают почти треть интернет-трафика.

Устойчивая связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности как туристам, так и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций. МегаФон уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, в частности анализируя динамику нагрузки на сеть. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах – «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш». Также самая высокая базовая станция была установлена на Эльбрусе. Теперь мобильная связь появилась даже на самых отдаленных горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения. 

Реклама. ПАО Мегафон.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 февраля 2023

Жюри премии «Народное признание — 2022» возглавил губернатор Псковской области
09 февраля 2023

Специалистов гражданской авиации поздравил глава Пскова
09 февраля 2023

Псковские профсоюзы передали более тонны минеральной воды в зону СВО
09 февраля 2023

Фестиваль «Виноград» получит финансовую поддержку правительства России
09 февраля 2023

Сюжет о старце Псково-Печерского монастыря показали на Первом канале
09 февраля 2023

Михаил Ведерников поздравил работников гражданской авиации с 100-летием отрасли
09 февраля 2023

«Мы обязательно вернёмся»: псковские бойцы поблагодарили школьников за письма
09 февраля 2023

Российские туристы нашли замену горнолыжным курортам Сочи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...