Елена Бибикова объяснила, кому положены компенсационные выплаты
Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются, когда трудоспособный житель, проживающий на территории РФ, осуществляет уход за нетрудоспособными людьми. Об этом сообщила сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своём Telegram-канале.
По 1200 рублей выплачивается опекунам, которые заботятся о нетрудопспособных людях, к которым относятся: инвалиды I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе пожилые люди, которые достигли возраста 80 лет и старше.
Выплата производится вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному жителю.
10 000 рублей выплачивается родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) и 1200 рублей - другим лицам, которые являются неработающими трудоспособным жителями РФ и осуществляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства I группы, уточнила Елена Бибикова.
Она отметила, что ежемесячная компенсационная выплата носит заявительный характер, устанавливается в отношении каждого нетрудоспособного гражданина на период осуществления ухода за ним, назначается с месяца обращения за ней, но не ранее возникновения права на неё, и увеличивается на соответствующий районный коэффициент на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях.
«Периоды ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом и лицом, достигшим возраста 80 лет, засчитываются гражданам, осуществляющим уход, в страховой стаж, за периоды ухода начисляются пенсионные коэффициенты - 1,8 за каждый год», - обратила внимание сенатор.