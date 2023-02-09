Елена Бибикова объяснила, кому положены компенсационные выплаты

15:28, 09 февраля 2023, ПАИ

Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются, когда трудоспособный житель, проживающий на территории РФ, осуществляет уход за нетрудоспособными людьми. Об этом сообщила сенатор от Псковской области Елена Бибикова в своём Telegram-канале.

По 1200 рублей выплачивается опекунам, которые заботятся о нетрудопспособных людях, к которым относятся: инвалиды I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе пожилые люди, которые достигли возраста 80 лет и старше.

Выплата производится вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному жителю.

10 000 рублей выплачивается родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) и 1200 рублей - другим лицам, которые являются неработающими трудоспособным жителями РФ и осуществляют уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства I группы, уточнила Елена Бибикова.

Она отметила, что ежемесячная компенсационная выплата носит заявительный характер, устанавливается в отношении каждого нетрудоспособного гражданина на период осуществления ухода за ним, назначается с месяца обращения за ней, но не ранее возникновения права на неё, и увеличивается на соответствующий районный коэффициент на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях.

«Периоды ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом и лицом, достигшим возраста 80 лет, засчитываются гражданам, осуществляющим уход, в страховой стаж, за периоды ухода начисляются пенсионные коэффициенты - 1,8 за каждый год», - обратила внимание сенатор.