Новая разметка за 40 млн рублей появится на дорогах Пскова

14:49, 09 февраля 2023, ПАИ

Новая дорожноя разметка на проезжей части автомобильных дорог общего пользования появится в Пскове. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, подрядчику готовы заплатить 40 млн рублей.

«Основная цель работ состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды», - говорится в приложенной документации.

Работы по контракту должны быть выполнены до 30 сентября 2023 года. Заказчиком выступает управление городского хозяйства.