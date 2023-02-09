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Общество

Новая разметка за 40 млн рублей появится на дорогах Пскова

Новая дорожноя разметка на проезжей части автомобильных дорог общего пользования появится в Пскове. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, подрядчику готовы заплатить 40 млн рублей.

«Основная цель работ состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды», - говорится в приложенной документации.

Работы по контракту должны быть выполнены до 30 сентября 2023 года. Заказчиком выступает управление городского хозяйства.

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