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Культура

Инструментальный концерт состоится в Псковском кремле

Инструментальный концерт «APASSIONATO» состоится в Приказной палате Псковского кремля 11 февраля в 19:00. На мероприятии прозвучат музыкальные произведения в исполнении дуэта петербургско-псковских музыкантов Варвары Емельяновой (гусли) и Дениса Кириллова (фортепиано). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музыканты представят программу из необычных переложений классических произведений, авторских пьес и современной музыка для гуслей. В рамках программы прозвучат переложения Елизаветы Панченко, Варвары Емельяновой и Дениса Кириллова. 

Место встречи: информационный центр Псковского музея (ул. Кремль, 4). 

Купить билет онлайн можно по ссылке. Предварительная запись возможна по телефону: +78112724574. 

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