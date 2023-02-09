Инструментальный концерт состоится в Псковском кремле

14:57, 09 февраля 2023, ПАИ

Инструментальный концерт «APASSIONATO» состоится в Приказной палате Псковского кремля 11 февраля в 19:00. На мероприятии прозвучат музыкальные произведения в исполнении дуэта петербургско-псковских музыкантов Варвары Емельяновой (гусли) и Дениса Кириллова (фортепиано). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Музыканты представят программу из необычных переложений классических произведений, авторских пьес и современной музыка для гуслей. В рамках программы прозвучат переложения Елизаветы Панченко, Варвары Емельяновой и Дениса Кириллова.

Место встречи: информационный центр Псковского музея (ул. Кремль, 4).

Купить билет онлайн можно по ссылке. Предварительная запись возможна по телефону: +78112724574.