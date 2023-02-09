«Небо славян» помогло певице из Бежаниц стать лауреатом STAR FEST

15:09, 09 февраля 2023, ПАИ

Лауреатом второй степени стала жительница Бежаниц Ангелина Фомина по итогам участия в международном фестивальном движении STAR FEST, сообщается в сообществе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Видеозапись Бежаницкого районного центра культуры в соцсети «ВКонтакте».

10-летняя Ангелина Фомина исполнила песню «Небо славян» группы «Ария». Выступление прошло в онлайн-формате в рамках номинации «Эстрадный вокал», преподаватель лауреата - руководитель хорового коллектива «Бежаницкие зори» Оксана Виснапу.

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры РФ. В жюри входят заслуженные артисты, педагоги известных вузов. Участники фестиваля получают уникальный диплом в портфолио.