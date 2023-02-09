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Общество

«Мы обязательно вернёмся»: псковские бойцы поблагодарили школьников за письма

Псковские десантники поблагодарили псковичей за поддержку и детские письма – посылка, направленная «Боевым братством», дошла до передовой. Бойцы украсили рисунками с призывом «держитесь, братья» стены своего расположения и записали видеоответы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Видео: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Спасибо, дорогие дети, за столь тёплые ваши письма, которые нам помогают в трудное время. Они согревают нас, дают нам мотивацию. Мы всегда помним о вас, дорогие наши ребята! И это очень хорошо, что вы нас не забываете! Нам очень приятно получать ваши письма. Мы всегда с радостью их читаем. Ваша поддержка в этих письмах очень важна для нас. Очень важно, что вы не забываете, что здесь находятся такие же простые пацаны, которые ждут и верят, что нас ждут дома. Мы обязательно вернёмся к вам! Победим! Никто кроме нас! Слава ВДВ!» - откликнулись десантники на письма из родного города.

Напомним, тёплую одежду и письма учащихся школы № 11 передали 3 февраля псковским бойцам члены общественной организации «Боевое братство». Вместе с ветеранами-афганцами в сборе помощи и её отправке принял участие вице-спикер Собрания депутатов Игорь Дитрих.

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