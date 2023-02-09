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Общество

Более тысячи ноутбуков закупят в «Точки роста» Псковской области

Более тысячи ноутбуков закупят в «Точки роста» Псковской области. Соответствующая информация размещена в системе госзакупок.

885 ноутбуков приобретут в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», 238 пойдут для оснащения центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В организации будут закупать от 7 до 33 ноутбуков. 

Ноутбуки будут использоваться в образовательном процессе, на рабочих местах учащихся и педагогов. Согласно документации, на них должна быть предустановлена операционная система «Альт Образование 10». Среди требований - не менее 8 гб оперативной памяти, как минимум четырехъядерный процессор от 2,3 ГГц, размер диагонали экрана - от 15,6 дюйма, наличие Bluetooth и Wi-Fi, SSD-диска объемом от 240 ГБ и т. д.

«Точки роста» предусматривают единый подход к общеообразовательным программам по технологии, информатике и ОБЖ. Школьникам предстоит освоить 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. Программы внедрят на уровне начального, среднего и общего образования, запланированы урочные, внеурочные занятия, дополнительное образование.

В 2022 году центры «Точка роста» создавали преимущественно в малокомплектных школах, чтобы стимулировать поддержку и развитие таких школ в сельской местности.

Заказчиком выступает комитет по образованию Псковской области, цена контракта - 66,1 млн рублей.

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