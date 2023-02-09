Михаил Ведерников поздравил работников гражданской авиации с 100-летием отрасли

15:37, 09 февраля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников гражданской авиации с 100-летием отрасли, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

«Псковский аэропорт играет значимую роль не только в работе транспортной системы нашего региона, но и в экономике, и в общественной жизни, - отметил Михаил Ведерников. - Поэтому принципиально важно, что общими усилиями нам удалось сохранить отрасль в Псковской области, обеспечить условия для ее динамичного, стабильного развития. Показательно, что в этом году мы рассчитываем перевезти уже порядка 150 тысяч пассажиров — в три раза больше, чем три года назад».

По его словам, в планах правительства области продолжение модернизации Псковского международного аэропорта, расширение маршрутной сети, привлечение новых авиаперевозчиков, а в дальнейшем — строительство нового современного терминала.

«У нас амбициозные цели, но я уверен, что мы успешно выполним все поставленные задачи, - подчеркнул губернатор. - Выражаю признательность сотрудникам и ветеранам отрасли за большой вклад в становление и развитие гражданской авиации Псковской области. Благодарю вас за непростой труд, профессионализм, надежность и безукоризненную организацию безопасности перелетов! Желаю успехов в работе, крепкого здоровья, благополучия и всегда только летной погоды!»