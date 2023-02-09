Объявлены аукционы на капремонт двух школ в Псковской области

16:32, 09 февраля 2023, ПАИ

Две школы капитально отремонтируют в Псковской области. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В Великолукском районе обновят Булынинскую среднюю общеобразовательную школу, расположенную по адресу: д. Булынино, ул. Победы, 4. В рамках капитального ремонта подрядчик сделает кровлю из металлочерепицы, отремонтирует слуховые окна на крыше, цоколь, обрудует несколько крылец, заменит двери, коммуникации и многое другое. На эти цели планируется потратить более 27,6 млн рублей.

Кроме того, до 15 августа 2023 года отремонтируют Каськовскую основную общеобразовательную школу, филиал МБОУ «Жижицкая средняя общеобразовательная школа» Куньинского района, на эти цели планируют потратить порядка 16,4 млн рублей.