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Культура

На Масленицу в музее-усадьбе Римского-Корсакова приглашают псковичей

С 15 февраля музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше приглашает на театрализованную интерактивную программу «Масленица в царстве царя Берендея» по опере «Снегурочка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Участники программы побывают в гостях у царя Берендея, вместе с Лелем, Снегурочкой и скоморохами встретят весну, с почетом проводят зиму, сожгут чучело Масленицы, примут участие в масленичных увеселениях – катании с горки на санках, на карусели, состязаниях в силе и ловкости.

Завершится программа чаепитием с блинами и домашним вареньем. В программу также включена экскурсия по усадьбе Вечаша.

Место проведения: Плюсский район, п/о Которск, д. Вечаша. Телефоны для записи и справок: +7 81133 21 553, +7 81133 21 253. Более подробная информация - в группе музея-усадьбы «ВКонтакте» https://vk.com/wall-193720120_3537.

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