Мониторинг уборки улиц проведут после опасного падения псковички

16:56, 09 февраля 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин ответил на просьбу об уборке льда на пересечении улиц Льва Толстого и Кузнецкой. Обращение опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

«Из-за отсутствия посыпки песком и хоть какой-то возможности перейти дорогу нормально, мама упала и скатилась на проезжую часть! Чудом ее не сбила машина! В момент написания обращения она делает рентген-снимок», - говорится в сообщении.

«26 января работы по противогололедной обработке тротуара выполнялись дважды - в 6 часов и в 10 часов 30 минут», - ответил Борис Елкин.

Кроме того, сотрудники управления городского хозяйства администрации Пскова указали подрядной организации на «необходимость при неблагоприятных погодных условиях проведения дополнительного мониторинга улично-дорожной сети».