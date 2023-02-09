Псковские профсоюзы передали более тонны минеральной воды в зону СВО

16:38, 09 февраля 2023, ПАИ

Более тонны минеральной воды передали псковским десантникам в зону СВО заместитель председателя регионального профобъединения Андрей Стегний и руководитель областного профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного облсовпрофа.

«Минеральная вода, которую производят в профсоюзном санатории «Хилово», содержит в своём составе растворённые соли и полезные микроэлементы, что будет способствовать здоровью бойцов», - сообщил Андрей Стегний.

Псковские профсоюзы продолжают оказывать помощь военнослужищим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, подчеркнули в облсовпрофе.