Специалистов гражданской авиации поздравил глава Пскова

16:40, 09 февраля 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации России с профессиональным праздником и 100-летием отечественной гражданской авиации. Поздравление опубликовано в Telegram-канале главы города.

«В Пскове располагается единственный международный аэропорт в регионе - аэропорт имени княгини Ольги. Сам аэродром был построен еще в 1930-е годы как место базирования авиации Ленинградского военного округа. В конце прошлого столетия аэропорт пережил сложные времена. На сегодняшний день авиасообщение связывает наш город с Москвой, Калининградом, Сочи, Минеральными Водами и Казанью. Постепенно ведется работа над преображением здания аэропорта», - отметил Борис Елкин.

Он поблагодарил правительство Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова «за кропотливую работу над повышением транспортной доступности региона».

«Особая благодарность специалистам за труд во благо развития авиасообщения. Пусть в жизни каждого будет чистое небо и благополучные полеты. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - заключил Борис Елкин.