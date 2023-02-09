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Общество

Петербургский университет готовит врачей для Псковской области

Более 80 псковичей получают образование в Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете. Шестеро из них уже обучаются в ординатуре по целевому направлению. О том, как учатся молодые специалисты и в каких псковских медучреждениях они собираются работать, рассказал проректор вуза Юрий Александрович. 

«В регионах есть дефицит медицинских кадров, Псковская область в этом плане не исключение. И один из путей решения этой проблемы - обучение по целевому направлению», - сообщил Юрий Александрович. 

По словам проректора, места в ординатуре предоставляются региону по предварительной заявке. Как правило, на обучение направляют студентов, которые связаны с регионом и намерены в дальнейшем там работать. «Это касается как узких специальностей, остро востребованных, так и таких широких специальностей, как педиатр и терапевт», - сказал он. 

Из Псковской области по целевому направлению в ординатуре учатся шесть человек: пять - на первом курсе, один - на втором. Это будущие врачи самых разных специальностей: лор, невролог, педиатр, ортопед, неонатолог, ортодонт, которые затем будут работать в различных медучреждениях региона. Молодые кадры получит Псковская межрайонная больница, Псковская областная клиническая больница, Великолукская детская городская больница, Детская областная больница, Псковский перинатальный центр и Псковская стоматологическая поликлиника. 

«Ребята хорошие, они сделали осознанный выбор. Выполняют учебную программу, все успешно прошли полугодовую аттестацию. Собираются продолжить работу в Псковской области. Они патриоты региона, с моей точки зрения», - отметил Юрий Александрович.

О том, кто повлиял на активную работу с регионом и какие впечатления у студентов от работы в псковской инфекционке, читайте в материале «Псковской правды»

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