Псковская автогонка претендует на звание события года
Федерация автомобильного спорта Псковской области подала заявку на участие в конкурсном отборе «Топ-50 лучших событий года» по версии национального календаря событий EventsInRussia.com. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе федерации.
В конкурсе будет участвовать городской суперспецучасток «Кубок княгини Ольги» в рамках третьего этапа чемпионата России, первого этапа чемпионата Республики Беларусь, второго этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» - Ралли Псков 2022».
Одновременно с народным голосованием по ряду критериев событие оценят и члены жюри. Эксперты обратят внимание на оригинальность, уникальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, медиаактивность, состояние инфраструктуры.
Всего на соискание статуса «Топ-50 лучших событий» в этом году подано более 1000 проектов из 70 регионов страны. Победителей объявят 20 февраля.
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