Псковская автогонка претендует на звание события года

16:58, 09 февраля 2023, ПАИ

Федерация автомобильного спорта Псковской области подала заявку на участие в конкурсном отборе «Топ-50 лучших событий года» по версии национального календаря событий EventsInRussia.com. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе федерации.

В конкурсе будет участвовать городской суперспецучасток «Кубок княгини Ольги» в рамках третьего этапа чемпионата России, первого этапа чемпионата Республики Беларусь, второго этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» - Ралли Псков 2022».

Одновременно с народным голосованием по ряду критериев событие оценят и члены жюри. Эксперты обратят внимание на оригинальность, уникальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, медиаактивность, состояние инфраструктуры.

Всего на соискание статуса «Топ-50 лучших событий» в этом году подано более 1000 проектов из 70 регионов страны. Победителей объявят 20 февраля.