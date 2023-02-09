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Общество

Почти три тысячи псковских семей проактивно получили маткапитал

Более 2,7 тысячи семей проактивно получили маткапитал в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

С середины апреля 2020 года, когда средства господдержки начали оформляться семьям без обращения с их стороны, в регионе было выдано 2 784 сертификата на материнский капитал. Беззаявительный формат предусматривает формирование электронного сертификата, который родитель получает в личный кабинет на портале госуслуг. После этого через кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. У семьи, таким образом, есть возможность распорядиться средствами материнского капитала, не обращаясь в клиентские службы Социального фонда.

С 1 февраля размер материнского капитала проиндексирован и составляет 586 947 рублей на первого ребенка. Если семья уже получила сертификат на первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, при рождении второго размер капитала увеличивается на 188 682 рубля.

Маткапитал в повышенном размере, который дается, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, а до его рождения права на материнский капитал не было, увеличился после индексации на 82 484 рубля и составляет 775 628 рублей.

Проактивный формат государственных услуг используется в соответствии с принципами социального казначейства, цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и сделать его максимально простым и удобным для граждан.

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