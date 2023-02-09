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Общество

35 тысяч псковичей за год обратились в единые центры газовых компаний

35 тысяч посетителей обратились в единые клиентские центры компаний «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» в Псковской области за 2022 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Большая часть обращений касалась догазификации и заключения договоров на технологическое присоединение к газораспределительным сетям, оформления договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заявок на его замену или ремонт. Также абоненты обращались по вопросам начислений и заключения договоров на поставку газа.

За прошедший год специалисты единых клиентских центров также обработали свыше 3 тысяч обращений от потребителей, поступивших на горячую линию по телефону 8-800-350-59-01. Более 350 тысяч потребителей обратилось в call-центр по телефону 59-50-50.

«Задача наших единых клиентских центров – удобство и оперативность получения услуг абонентами. Работа по принципу «одного окна» позволяет предоставлять весь комплекс услуг обеих газовых компаний и сразу решить широкий спектр вопросов. Для удобства абонентов мы также продолжаем активно развивать наши дистанционные сервисы обслуживания: телеграм-бот и личный кабинет», - подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

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