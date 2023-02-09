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Общество

Около 50 архитекторов из Москвы приедут в Псковскую область

Около 50 молодых архитекторов из Московского архитектурного института под руководством 12 кураторов приедут в Псковскую область для участия в проекте «Архитектурная экспедиция», направленном на развитие малых городов и сел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба регионального правительства

Представители МАРХИ совместно с псковскими архитекторами разработают проекты развития семи объектов различных типов на территории Пскова, Порхова, Печор, Гдова, Палкино и села Середка.

Эти проекты могут быть использованы руководством муниципалитетов для привлечения федерального финансирования, а также при формировании технических заданий для объектов инфраструктуры.

Отметим, что «Архитектурная экспедиция» проходит в рамках регионального ведомственного проекта «Комплексное развитие опорных населенных пунктов Псковской области и прилегающих территорий», который реализуется по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Организаторами проекта выступили Фонд инвестиционного развития Псковской области, Московский архитектурный институт (государственная академия) при поддержке АНО «Креативная экономика». Партнеры проекта — комитет по культуре Псковской области, ПсковГУ, комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

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