Пыталовский водитель на год лишился свободы за пьяную езду

18:00, 09 февраля 2023, ПАИ

В колонию-поселение отправят жителя Пыталовского района, который повторно сел за руль в состоянии опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Суд установил, что мужчина, который ранее был судим за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, 1 сентября 2022 года снова сел за руль машины ВАЗ-21140, будучи пьяным. Вскоре его остановил сотрудник ОМВД России по Пыталовскому району.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя 1995 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя за совершённое преступление назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года шесть месяцев. Наказание ему надлежит отбывать в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу.