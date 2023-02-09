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Спорт

Псковская область готовится к проведению масштабных соревнований по спортивному ориентированию

С 14 апреля по 17 декабря будут проводиться соревнования по спортивному ориентированию, рассказал официальный Telegram-канал Псковской области.

  • 14–16 апреля — межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» на территории Пскова, Печорского и Псковского районов;
  • 7–9 мая — межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Александра Матросова» на территории Пустошкинского района (дер. Алоль); 
  • 20 мая — всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» на территории Себежского района (дер. Илово); 
  • 6–10 июля — чемпионат Северо-Западного федерального округа по спортивному ориентированию на территории Пустошкинского района (озеро Ломоносовское); 
  • 14–16 июля — чемпионат и первенство Псковской области по спортивному ориентированию на территории Пустошкинского района (озеро Ломоносовское); 
  • 26–31 июля — всероссийские соревнования среди инвалидов на территории города Пскова; 
  • 15–17 сентября — всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на территории Псковского района (дер. Глоты), города Пскова; 
  • 7–8 октября — чемпионат и первенство Псковской области по спортивному ориентированию на территории Псковского района (дер. Глоты); 
  • 4–6 ноября — межрегиональные соревнования «Алоль осенняя» на территории Пустошкинского района (дер. Холюны); 
  • 16–17 декабря — чемпионат и первенство Псковской области по спортивному ориентированию на территории Псковского района (дер. Глоты).

Губернатор Михаил Ведерников поручил создать областной организационный комитет и местные организационные комитеты в муниципальных образованиях.

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