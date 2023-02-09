Впервые за 100 лет в Булынинской школе проведут капитальный ремонт

20:59, 09 февраля 2023, ПАИ

​

Булынинскую школу ждёт первый более чем за 100 лет капитальный ремонт. Об этом ПАИ сообщил корреспондент районного издания «Наш путь».

Ремонт осуществится в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования». Работы предстоят масштабные, полностью обновят кровлю, инженерные системы, системы водоснабжения и водоотведения, кухню, классы, внутренние помещения. Также будут обновлены школьная мебель, учебные материалы и техника.

Стоимость работ составит свыше 27,6 млн рублей. Администрацией района на портале госзакупок уже размещён аукцион на определение подрядной организации, которая выполнит ремонт.

В итоге школа с вековой историей станет абсолютно современным образовательным учреждением и получит мощный толчок к развитию. Кстати, именно в этом году Булынинская школа отмечает свой юбилей — 105 лет.

Как отметил глава Великолукского района Алексей Кузьмин, капитальные ремонты сельских школ с такой богатой историей — это не просто шанс вдохнуть в них новую жизнь, но ещё и возможное решение актуальной для региона проблемы нехватки молодых преподавателей.