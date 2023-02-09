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Культура

Псковский драмтеатр ставит спектакль «Лягушки» по роману китайского автора

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина приступил к репетициям нового спектакля «Лягушки» по роману Мо Яня. Режиссёр спектакля — Никита Кобелев, сообщили ПАИ в театре.

Мо Янь — выдающийся китайский романист современности, лауреат Нобелевской премии по литературе, произведения которого переведены более чем на десять языков мира.

Действие в романе начинается во второй половине ХХ века. Главная героиня романа Вань Синь — одна из первых профессиональных акушерок в Китае. Благодаря ей на свет появились тысячи младенцев. Но вот наступила новая эра — государство ввело политику «одна семья — один ребёнок». В 2011 году роман «Лягушки» был удостоен наиболее престижной китайской литературной награды — Премии Мао Дуня.

Выбор «Лягушек» в качестве материала для постановки прокомментировал арт-директор театра, автор инсценировки романа Андрей Пронин: «Обращение к роману Мо Яня «Лягушки» — это достаточно закономерное в развитии нашего театра явление. Собственно, когда я начинал тут работать шесть лет назад, была идея спектакля по роману Евгения Водолазкина «Авиатор». Мы с худруком Дмитрием Месхиевым встречались с Водолазкиным, обсуждали, но режиссёр, приглашённый на постановку, материал не одолел. А мечта о спектакле на основе современного романа не умерла. Ну и, разумеется, тут мы должны были адресоваться к лучшим образцам современной литературы, а романы Мо Яня, между прочим лауреата Нобелевской премии, именно таковы. Важно здесь и то, что Псковский театр драмы первым и единственным в России в XXI веке обращается к современной литературе Китая. Культурные связи с КНР — вещь важная, и мы намерены их развивать. Это не конъюнктурное решение: мы вынашиваем этот замысел уже несколько лет. Роман острый, проблемный, многоуровневый, наполненный культурными реминисценциями, в том числе и вполне европейскими. Надеюсь, наш спектакль сможет передать проблематику и поэтику романа Мо Яня… И это будет ещё один шаг к созданию в нашем театре многообразного и особенного, не похожего на другие репертуара».

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