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Общество

В Псковской епархии прошло ежегодное итоговое собрание духовенства

Владыка Тихон на собрании. Фото: Псковская епархия

8 февраля в Печорах состоялось ежегодное итоговое епархиальное собрание духовенства Псковской епархии.

Собрание возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Участие в мероприятии приняли наместники и игумении монастырей, благочинные церковных округов и руководители епархиальных отделов, настоятели и клирики храмов епархии, монастырское духовенство. Также к участию были приглашены студенты Псково-Печерской духовной семинарии.

Владыка подвёл итоги 2022 года и рассказал собравшимся о реализованных епархиальных проектах, а также результатах деятельности отделов и структур епархии. Особо митрополит Тихон отметил успешную работу АНО «Возрождение» над реставрацией и сохранением храмов епархии. В завершение собрания правящий владыка ответил на вопросы духовенства на различные богослужебные, дисциплинарные и административные темы.

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