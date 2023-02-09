В Псковской епархии прошло ежегодное итоговое собрание духовенства

23:12, 09 февраля 2023, ПАИ

8 февраля в Печорах состоялось ежегодное итоговое епархиальное собрание духовенства Псковской епархии.

Собрание возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Участие в мероприятии приняли наместники и игумении монастырей, благочинные церковных округов и руководители епархиальных отделов, настоятели и клирики храмов епархии, монастырское духовенство. Также к участию были приглашены студенты Псково-Печерской духовной семинарии.

Владыка подвёл итоги 2022 года и рассказал собравшимся о реализованных епархиальных проектах, а также результатах деятельности отделов и структур епархии. Особо митрополит Тихон отметил успешную работу АНО «Возрождение» над реставрацией и сохранением храмов епархии. В завершение собрания правящий владыка ответил на вопросы духовенства на различные богослужебные, дисциплинарные и административные темы.