День дипломатического работника отмечают в России

07:01, 10 февраля 2023, ПАИ

10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. Дата установлена указом президента от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.

Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России.

Однако возраст российской дипломатической службы значительно старше. Древнерусское государство с IX века выступало в качестве активного участника международных отношений в Европе, а к середине XVII века Россия превратилась во влиятельную державу с активной внешней политикой. Появились первые постоянные дипломатические представительства в соседних странах: в 1634 году — в Швеции, в 1673 году — в Польше.

В 1718-1720 годах Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел, которая подразделялась на два отделения. Первое — политический департамент (или секретная канцелярия) — занималось приемом и отзывом иностранных дипломатов в России, отправкой дипломатов за границу, дипломатической перепиской, составлением протоколов и другой документации. Второе отделение — «публичная экспедиция» — отвечало за хозяйственные и почтовые дела, а также за вопросы, связанные с населением, живущим в пограничных губерниях.

Однако отсчет времени своего существования современное Министерство иностранных дел ведёт с 1802 года — когда появилось это новое ведомство, сформированное императором Александром I наряду с Кабинетом министров и другими министерствами. Постепенно МИДу были переданы все важнейшие внешнеполитические вопросы, и к 1913 году, благодаря грамотной и профессиональной работе дипломатов, Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.

После Октябрьской революции 1917 года дипломатические задачи легли на вновь созданное ведомство — Народный комиссариат по иностранным делам, который в 1920-х годах, под руководством Льва Троцкого, провёл большую работу по выводу Советской России из политической изоляции. Советские дипломаты участвовали в Генуэзской и Лозаннской конференциях, был заключён Рапалльский договор с Германией, установлены дипотношения с Великобританией, Францией, Италией, Норвегией, Австрией, Швецией, Грецией, Данией, Японией, Китаем, Мексикой. Развивались отношения со странами Востока.

Огромную работу проводила советская дипломатия в годы Второй мировой войны по созданию и укреплению антифашистской коалиции. Дипломаты участвовали в разработке всех основополагающих межсоюзнических документов. На заключительном этапе войны внешнеполитическому ведомству принадлежала значительная роль в налаживании отношений с освобожденными государствами Европы, восстановлении мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 1946 году внешнеполитическому ведомству СССР было возвращено его прежнее название — Министерство иностранных дел, но в ноябре 1991 года МИД было преобразовано в Министерство внешних сношений (МВС) СССР с одновременной передачей ему функций Министерства внешнеэкономических связей. После распада Советского Союза МВС прекратило своё существование, а его правопреемником стало Министерство иностранных дел РФ.

Сейчас Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — это федеральный орган исполнительной власти РФ, осуществляющий государственное управление в области отношений России с иностранными государствами и международными организациями. Оно подведомственно президенту.