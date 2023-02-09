Метрополитен-музей переименовал картину «Русская танцовщица» в угоду Украине

07:45, 10 февраля 2023, ПАИ

Метрополитен-музей в Нью-Йорке после требований украинских активистов изменил название картины французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде», следует из обновленных данных на сайте музея. Об этом пишет РИА Новости.

«Русскими танцовщицами картина называлась в книгах, посвященных Дега, вплоть до начала XXI века. Ряд ученых уверены, что костюмы на самом деле являются традиционной украинской народной одеждой, при этом подтверждений тому, что танцовщицы были из Украины, нет», — говорится в описании.

В апреле прошлого года Национальная галерея в Лондоне также изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на украинских. Президент Владимир Путин называл выступающих за отмену российской культуры неумными людьми.

