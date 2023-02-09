Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Метрополитен-музей переименовал картину «Русская танцовщица» в угоду Украине

Метрополитен-музей в Нью-Йорке после требований украинских активистов изменил название картины французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде», следует из обновленных данных на сайте музея. Об этом пишет РИА Новости.

Фото : The Metropolitan Museum of Art

«Русскими танцовщицами картина называлась в книгах, посвященных Дега, вплоть до начала XXI века. Ряд ученых уверены, что костюмы на самом деле являются традиционной украинской народной одеждой, при этом подтверждений тому, что танцовщицы были из Украины, нет», — говорится в описании.

В апреле прошлого года Национальная галерея в Лондоне также изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на украинских. Президент Владимир Путин называл выступающих за отмену российской культуры неумными людьми.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 февраля 2023

У российских школьников появятся электронные туристические паспорта
09 февраля 2023

В Псковской епархии прошло ежегодное итоговое собрание духовенства
09 февраля 2023

ПсковГУ стал активным участником конкурса по истории предпринимательства
09 февраля 2023

Впервые за 100 лет в Булынинской школе проведут капитальный ремонт
09 февраля 2023

В Псковской области завтра ожидается усиление ветра
09 февраля 2023

В Псковской области запустили конкурс на создание единого молодёжного бренда
09 февраля 2023

Около 50 архитекторов из Москвы приедут в Псковскую область
09 февраля 2023

Определён состав жюри премии «Народное признание — 2022»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...