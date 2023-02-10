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Общество

Псковичи хотели бы отдыхать 31 декабря, 1 сентября и в день рождения

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, опросила жителей Псковской области и составила рейтинг дат и праздников, которые, по мнению жителей региона, следует объявить официальными выходными днями.

Однозначным лидером среди кандидатов на роль официального выходного дня стало 31 декабря – отдыхать в последний день года мечтают 82% опрошенных жителей Псковской области (причем чаще всего эту дату выбирали высший менеджмент и специалисты по закупкам). Все прочие даты и поводы идут с большим отрывом.

Также 46% респондентов полагают, что в качестве свободного от работы дня стоит закрепить личные дни рождения сотрудников – эта идея особенно популярна среди маркетологов, ИТ-специалистов и строителей. 29% уверены, что выходной нужен в День знаний, 1 сентября (чаще всех за это выступают высший менеджмент и специалисты по закупкам).

24% жителей Псковской области сделали бы выходными днями даты профессиональных праздников для представителей соответствующих сфер, такой вариант наиболее привлекателен для работников науки и образования, производственников и строителей. Также в топ самых желанных выходных вошел День защиты детей (1 июня) – его выбрали 29% опрошенных.

Замыкает рейтинг дат, в которые местные жители хотели бы отдыхать, День трезвости в России (11 сентября), День памяти жертв политических репрессий (30 октября) и День государственного флага России (22 августа).

Женщины значительно чаще мужчин хотели бы отдыхать в День знаний (35% против 28%), в День защиты детей (20% против 13%) и в День семьи, любви и верности (18% против 12%). Есть различия и в зависимости от возраста. Например, отдыхать в личные дни рождения чаще хотят соискатели 18-24 лет: сразу 59%, тогда как среди респондентов старше 55 лет эту идею одобряют только 34%. В то же время сделать выходным старый Новый год хотели бы 16% соискателей старшей возрастной группы и лишь 9% представителей молодежи.

 

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