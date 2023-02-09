В России не фиксируют отказов от поездок в Турцию из-за землетрясения

08:47, 10 февраля 2023, ПАИ

Россияне практически не аннулируют туры в Турцию, так как отказаться от путевки невозможно без штрафа, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Об этом пишет «Интерфакс».

«Турция — одно из самых популярных направлений поездок на выходные 23-26 февраля. Россияне летят на отдых в Анталью и Бодрум, а также транзитом через Стамбул по другим направлениям. По пути в страны Европы и Америки туристы останавливаются в городе на одну-две ночи. На такие транзитные поездки приходится 80% потока в Турцию», — говорится в сообщении.

По информации союза, число аннуляций у турагентств не превышает 1-2 на 100 забронированных туров. Немного и звонков от туристов с вопросами о возможности отказаться от поездок. Как подчеркивают в РСТ, аннуляций было бы больше, если бы российские власти рекомендовали не посещать Турцию и обязали операторов к стопроцентному возврату денег клиентам.

«Так как в Стамбуле и Анталье все спокойно, отменить тур можно только со штрафом. Поездки в среднем стоят по 300 тысяч рублей, у многих невозвратные билеты Turkish Airlines. Например, сейчас билет из Москвы до Стамбула, оттуда в Венецию и обратно в Москву через Стамбул стоит 150 тысяч рублей, и никто их не вернет», — пояснили в РСТ.

Разрушительное землетрясение, сопровождавшееся последующими эхо-толчками, произошло на востоке Турции в ночь на 6 февраля. По последним данным, число погибших в Турции и соседней Сирии превысило 13 тыс. человек. Минэкономразвития во вторник рекомендовало российским туристам не посещать регионы Турции, пострадавшие от землетрясения, из-за сейсмоопасности. Речь идет о провинциях Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Газиантеп.