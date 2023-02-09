Поэтический вечер пройдёт в «Музее друзей Саввы Ямщикова» в Пушкинских Горах

08:51, 10 февраля 2023, ПАИ

16 февраля в 17:00 в «Музее друзей Саввы Ямщикова» в Пушкинских Горах состоится концерт «Поэзия как ангел-утешитель...», сообщается в группе «ВКонтакте» «Подслушано в Пушкинских Горах».

В программе - русская поэзия от Державина до Бродского в исполнении Михаила Драгунова, актёра театра «Русская антреприза имени Андрея Миронова».

Концерт пройдет по адресу: Пушкинская улица, дом 9а. Вход свободный. Телефон 8 911 372 24 33.