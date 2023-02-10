Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выкидывать отходы животных в бумажных пакетах могут обязать россиян

Экологи предлагают обязать собачников использовать для отходов животных бумажные пакеты, пишет газета «Известия».

Люди постоянно жалуются на то, как граждане выгуливают своих домашних животных в парках, скверах, во дворах домов. Это становится проблемой для окружающих. Дело в том, что, например, после собак на земле остаются отходы их жизнедеятельности — это дискомфортно для окружающих. Об этом Российское экологическое общество написало Российскому экологическому оператору (РЭО, осуществляет «мусорную» реформу в РФ).

По оценкам экспертов, в 2020 году в стране было около 22,6 миллиона собак, за это время их число подскочило на 21%. То есть уже три года назад домашние животные были в 59% российских семей — примерно у 70,4 миллиона человек старше 14 лет. Вслед за ростом числа питомцев увеличивается и объем производимых ими отходов — в случае собак это уже почти 4 млн тонн ежегодно, подчеркнули экологи.

Часть людей привыкла убирать отходы собак в отдельные пакеты и выбрасывать их в мусорные баки. Но многие хозяева не делают этого. Весной эта проблема проявляется особенно остро, когда становится теплее и начинаются субботники, говорится в письме экологического общества.

В то же время те граждане, которые убирают отходы за своими питомцами, используют в основном полиэтиленовые пакеты. Но затем их нельзя отделить от органических отходов — в итоге пластик уезжает на полигон. Он попадает в почву, воду и микроорганизмы, загрязняет окружающую среду.

Эти две проблемы можно решить комплексно: в РФ, как и во всем мире, уже начали появляться специальные боксы для сбора таких отходов. Это направление следует развивать и дальше. Плюс к этому — чтобы переработать экскременты, в боксы следует отправлять бумажные пакеты. В дальнейшем их можно будет переработать в компост, уверены экологи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 февраля 2023

Выкидывать отходы животных в бумажных пакетах могут обязать россиян
09 февраля 2023

У российских школьников появятся электронные туристические паспорта
09 февраля 2023

В Псковской епархии прошло ежегодное итоговое собрание духовенства
09 февраля 2023

ПсковГУ стал активным участником конкурса по истории предпринимательства
09 февраля 2023

Впервые за 100 лет в Булынинской школе проведут капитальный ремонт
09 февраля 2023

В Псковской области завтра ожидается усиление ветра
09 февраля 2023

В Псковской области запустили конкурс на создание единого молодёжного бренда
09 февраля 2023

Около 50 архитекторов из Москвы приедут в Псковскую область

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...