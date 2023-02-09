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Происшествия

Пять пожаров ликвидировано в Псковской области за сутки

Пять пожаров произошло в Псковской области за прошедшие сутки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС.

9 февраля в 10:55 пожарных вызвали на улицу Совхозную в Великих Луках. В хозяйственной постройке огнем повреждена наружная стена. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла. Позже, в 12:17, из-за нарушения правил при провдении огневых работ произошло возгорание на улице Шлюйкова. В жилом доме и в пристройке огнем повреждены внутренняя и внешняя стены. 

В 17:27 сгорела хозпостройка в невельской деревне Зубарево. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасены три хозяйственные постройки.

В 20:59 в великолукской деревне Кислово в жилом доме на улице Озерной загорелась сажа в дымоходе. Предварительная причина – нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.

А в 21:40 опочецкие пожарные выезжали на улицу Ленина. Там в одной из квартир двухэтажного жилого дома огонь повредил стену в коридоре. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

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