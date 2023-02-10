«Архитектурную экспедицию» в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ

11:02, 10 февраля 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная старту «Архитектурной экспедиции» в Пскове, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 10 февраля.

О ходе реализации проекта поговорим с руководителем экспедиции - заведующим кафедрой «Архитектура сельских населенных мест», профессором Московского архитектурного института Федором Коршаковым, профессором Московского архитектурного института Сергеем Муратовым, членом правления Союза архитекторов РФ, руководителем Союза молодых архитекторов Анастасией Успенской, генеральным директором Фонда инвестиционного развития Псковской области Натальей Плявинской.