Великолукские хоккеисты победили в областном турнире «Золотая шайба»

09:40, 10 февраля 2023, ПАИ

Юные хоккеисты великолукской команды «Экспресс» победили в областном турнире «Золотая шайба», который проходил в Ледовом дворце Пскова 7 февраля. Об этом в своём Telegram-канале сообщает глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

Соревнования проходили среди детей 2008-2009 годов рождения. В турнире приняли участие четыре команды: «Экспресс» (Великие Луки, тренер Вадим Ледяйкин), «Новоржев», «Рубеж» (Печоры) и «Красный город» из Красногородска. В итоге великолукские хоккеисты завоевали золотые медали.

На втором месте оказалась команда «Красный город», третьими стали новоржевские хоккеисты, печорская команда «Рубеж» заняла четвертое место.