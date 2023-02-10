Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолукские хоккеисты победили в областном турнире «Золотая шайба»

Юные хоккеисты великолукской команды «Экспресс» победили в областном турнире «Золотая шайба», который проходил в Ледовом дворце Пскова 7 февраля. Об этом в своём Telegram-канале сообщает глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. 

Фото: Telegram-канал Андрея Беляева

Соревнования проходили среди детей 2008-2009 годов рождения. В турнире приняли участие четыре команды: «Экспресс» (Великие Луки, тренер Вадим Ледяйкин), «Новоржев», «Рубеж» (Печоры) и «Красный город» из Красногородска. В итоге великолукские хоккеисты завоевали золотые медали.

На втором месте оказалась команда «Красный город», третьими стали новоржевские хоккеисты, печорская команда «Рубеж» заняла четвертое место.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 февраля 2023

Псковские боксеры вышли в полуфинал первенства СЗФО
10 февраля 2023

Великолукские хоккеисты победили в областном турнире «Золотая шайба»
09 февраля 2023

В Пскове пройдёт Кубок ВС РФ по парашютному спорту
09 февраля 2023

Девушки-боксёры из Псковской области показали хорошие результаты на первенстве в Нижнем Новгороде
09 февраля 2023

Псковская автогонка претендует на звание события года
09 февраля 2023

«Матч звёзд» среди лучших псковских хоккеистов проведут 11 февраля
09 февраля 2023

Псковские боксеры одержали первые победы на первенстве СЗФО
09 февраля 2023

Великолучане приняли участие в образовательном проекте «Университет АСБ»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...