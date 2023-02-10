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Общество

Более 70% псковичей не будут отмечать День святого Валентина – опрос

День святого Валентина в России отмечают все реже, и все же 32% мужчин собираются порадовать своих вторых половинок букетом, сообщает сервис SuperJob.

Отметить День всех влюбленных хотят 16% псковичей, у 71% опрошенных таких планов нет. Однако 32% мужчин, состоящих в браке или отношениях, поздравят своих женщин и подарят им цветы.

Больше всего неравнодушных ко Дню святого Валентина среди респондентов моложе 34 лет (21% будут праздновать 14 февраля). Они же — основные дарители цветов: каждый второй преподнесет букет любимой женщине. На вопрос о планах празднования Дня всех влюбленных на работе лишь 8% представителей компаний ответили утвердительно. Чаще всего организации запускают почту с валентинками.

В целом по стране за 16 лет популярность праздника влюбленных снизилась почти в четыре раза: в 2007-м его отмечал каждый второй (50%), сейчас — лишь 13%.

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