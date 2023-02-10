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Общество

В Великих Луках растёт заболеваемость COVID-19 и ОРВИ

В Великих Луках растёт заболеваемость COVID-19 и ОРВИ, сообщил с своем Telegram-канале глава города Николай Козловский.

«Во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в России активизируется эпидемия коронавирусной инфекции, также выявлены и новые штаммы коронавируса. Что касается Великих Лук, то сейчас уровень заболеваемости растёт и в нашем городе. За последнюю неделю выявлено 11 случаев заражения COVID-19. Среди заболевших – двое детей. Также фиксируется рост заболеваемости другими видами острых респираторных вирусных инфекций», - уточнил он.

По его словам, город сейчас находится на втором месте по этому показателю в регионе. «Всё это означает одно: нужно усиливать профилактические мероприятия, строже соблюдать санитарные меры и подойди серьёзно к вопросу вакцинации от ковида и гриппа. Будьте внимательны к своему здоровью. Берегите себя!» - пожелал Николай Козловский.

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