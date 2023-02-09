Житель Порховского района обвиняется в убийстве пенсионерки

10:03, 10 февраля 2023, ПАИ

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве 64-летней жительницы Порховского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

5 февраля в деревне Полоное был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Позже по подозрению в совершении этого преступления сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.